“No quiero, pero debo irme”: Yeferson Cossio se irá del país

Yeferson Cossio, el controversial influenciador y músico, anunció a través de su cuenta de Instagram que se iría del país a más tarde los dos primeros meses del año que viene. (Lea aquí: Influencer Yeferson Cossio renuncia a ser colombiano ¿qué pasó?)

“Están pasando muchas cosas. En enero, o a más tardar en febrero, yo ya no voy a vivir más en Colombia. Es una solución que no quiero, pero que debo tomar. Igualmente me voy con todos mis perros”, comentó Cossio.

El influenciador también reveló un poco sobre su pasado y las situaciones que hoy en día también considera como un motivo para emigrar.

“Cuando era pequeño, yo era muy necio. La verdad era un desastre, al punto de que toda mi familia me dio la espalda y me miraba feo. Se les notaba el odio cuando me hablaban”, aseveró.