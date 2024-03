“No sé a dónde voy a llegar”: ¿Nataly Umaña se quedó sin casa?

Tras su salida, todos han estado esperando las declaraciones de Nataly, y la plataforma Vix fue la oportunidad perfecta para hablar sobre lo sucedido. La actriz contestó algunas preguntas de Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, enfatizando que se encuentra contenta y serena.

No obstante, también mencionó que tuvo que adaptarse a diversas situaciones en su nueva realidad y habló sobre Alejandro. "Tengo que hablar con Alejo porque no sé nada de la situación afuera, no sé si tengo casa o no. No sé a dónde voy a llegar. Por favor, chicos, tengo una maleta ahí afuera llena de ilusiones", expresó.