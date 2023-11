¿No terminó la carrera? Carolina Cruz contó su experiencia en redes

Carolina Cruz, presentadora del programa “Día a Día” de Caracol, compartió detalles íntimos sobre su formación y las razones detrás de no haber concluido sus estudios universitarios en Comunicación Social.

Cruz comenzó su carrera como modelo y reina de belleza en sus primeros años. Luego, incursionó en la televisión, donde se convirtió en una de las presentadoras más reconocidas en el país.

La caleña, que saltó a la fama al participar en el Concurso Nacional de la Belleza como Señorita Valle en 1999 y obtener el título de virreina, reveló que, a pesar de estudiar Comunicación Social, no logró completar su carrera académica.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané, pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros”, dijo la presentadora. La modelo también sorprendió al revelar que, en su juventud, formó parte del grupo de porristas del América de Cali, el equipo de fútbol de su ciudad natal.

“El director de nuestro grupo, Jimmy Aristizábal, también manejaba las porristas del América de Cali (...) mi papá y mi hermano se pusieron felices, ¿cómo no? Si al ser yo porrista del América, ellos tenían entrada gratis a todos los partidos”, contó Cruz.