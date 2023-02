“No voy a disculparme”: Madonna tras las críticas sobre su cara

La cantante estadounidense Madonna, criticada en Internet por su apariencia física durante la última ceremonia de los Grammy, se defendió de forma categórica alegando que no tiene por qué “pedir perdón”. Lea: Madonna se mostró muy sensual en redes sociales

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora”, señaló en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.