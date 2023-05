“Nunca me dieron mi lugar”: Lina Tejeiro sobre su relación con Andy Rivera

El cantante pereirano, hace parte de los artistas con más auge en los medios de comunicación, debido a que a menudo es visto en varios titulares y es motivo de tendencia gracias al talento que conserva como artista urbano.

Uno de los aspectos que más da de que hablar del cantante es su vida afectiva, donde, en los últimos 10 años sostuvo una intensa historia de amor con la guapa actriz llanera Lina Tejeiro, quien en marzo del 2022, confirmó que el noviazgo de casi una década que ambos sostenían, había llegado a su fin. Le puede interesar: El alarmante mensaje de Lina Tejeiro sobre su salud

A más de un año de la confirmación de su ruptura, Lina Tejeiro reveló en su más reciente entrevista la razón por la que su noviazgo llegó a su fin y es que, según, el pereirano al parecer nunca le dio su lugar como pareja, al punto en que la actriz dudaba sobre su posición en la relación.

“Estuve en una relación durante 9 años donde nunca me dieron mi lugar, donde estaba como en un segundo plano y yo no me sentía como lo que era: la novia y nunca me dieron el título de la novia...yo me lo podía dar pero si ante todo el mundo y ante nosotros dos no me estás diciendo que soy tu novia, ¿entonces que soy?”, reveló Tejeiro.