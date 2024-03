Olivia Rodrigo lanza nueva versión de su álbum ‘Guts’ con edición de lujo

Se trata de ‘girl I’ve always been’, ‘scared of my guitar’ y ‘stranger’, la inédita ‘so american’ y ‘obsessed’, que Rodrigo compuso junto a Annie Clark, más conocida por su alias artístico de St. Vincent, y de Daniel Nigro, productor de sus dos álbumes en el mercado.

De esta canción, interpretada en todos los conciertos de la gira, se lanzó en paralelo este viernes un videoclip dirigido por Mitch Ryan, el mismo de ‘Despechá’ de Rosalía ‘Despechá’. Lea aquí: Esta es la letra de la desgarradora canción que Shakira escribió a Piqué

Olivia Rodrigo está embarcada actualmente en una gira con 75 fechas que, tras Norteamérica, recalará en Europa, donde ofrecerá con todas las entradas agotadas dos conciertos en España (el 18 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y, dos días después, en el Wizink Center de Madrid).