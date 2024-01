Paola Jara reveló si será madre junto a su esposo Jessi Uribe

La cantante de música popular Paola Jara ha revelado sus pensamientos sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su esposo, Jessi Uribe. Llevan más de cuatro años juntos y se casaron en el año 2022, juntos son protagonistas de la farándula colombiana y han despertado la curiosidad de sus seguidores sobre sus planes de familia. Lea aquí: La “curiosa” caída de Jessi Uribe mientras le tomaba una foto a Paola Jara

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Paola Jara fue interrogada sobre si se imagina en el rol de madre. La cantante respondió de manera positiva, expresando su amor por los bebés y los niños.

Aunque no dio detalles específicos sobre sus planes, dejó abierta la posibilidad de aumentar la familia, indicando que “me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo muchísimo”. La artista, que cumplirá 41 años en mayo, aún no tiene hijos propios, y esta respuesta ha generado expectación entre sus seguidores. Jessi Uribe, por su parte, ya tiene cuatro hijos de su matrimonio anterior. Le puede interesar: