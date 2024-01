$!¿Para dónde va el amor? Estas son las 10 separaciones más sonadas del 2023

Ya no son, ni serán, solo sabemos que el amor no va para más, ni para Pereira. Quienes creyeron que estaban con el amor de su vida, o mejor dicho, el amor para toda una vida, se equivocaron en el condicionamiento del tiempo, porque la firma en una hoja de papel, bajo el amparo legal, anunció ante el mundo entero el final de una relación sentimental, que muchos idealizaron y ahora viven la tusa como los involucrados, que no conoce.

Estas son las separaciones de famosos que marcaron el 2023 y revolucionaron el ciberespacio. Fueron tema de conversación en diferentes reuniones, pues el mundo todavía no supera el final de estas historias de amor. Lea aquí: Conozca a las parejas colombianas que se casaron en 2023