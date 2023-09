$!‘Pasión de gavilanes 2’: ¿Quién es quién en la nueva novela de Caracol TV?

Jimena es la menor de las hermanas Elizondo. Sigue siendo una mujer bella y esto le ha servido para ser modelo y promover el negocio de modas que ha fundado con su esposo Óscar Reyes. Es despierta, inteligente, muy activa, y sigue apegada a su familia. Ama a su esposo y se siente muy unida a él a pesar de que no han logrado tener hijos.

Óscar no ha cambiado mucho a pesar de los años que han transcurrido. Parece simpático por naturaleza, pero no deja su suspicacia, su desenfado, el ego que nunca lo abandona y mucho menos la astucia que mantiene para sacar provecho de sus negocios.

Al igual que su esposo Juan, se conserva muy bien y con un encanto que en vez de desaparecer, aumenta con el paso de los años. Norma es muy activa, y se ocupa no solo de su casa, sino de los asuntos de la hacienda, sin descuidar detalle. Es una mujer muy despierta, inteligente, con mucha personalidad, y respetuosa con la gente y con sus empleados.

Después de casi dos décadas, Juan, el mayor de los hermanos Reyes, continúa amando profundamente a Norma, y para él no existe otra mujer más bella e importante que ella, sin dejar de admirar a las hermosas mujeres que conoce de vez en cuando. También siente celos, pues no son pocos los hombres que siguen fijándose en Norma. Su carácter sigue siendo algo explosivo y elemental, aunque ha ganado madurez y control gracias a su responsabilidad de padre y esposo.

El próximo miércoles 13 de septiembre, después de Yo me llamo, llega una nueva temporada de Pasión de gavilanes, una serie producida por CMO para Caracol Televisión que en esta oportunidad llegará cargada de más intriga, amores inesperados y una lucha incansable por mantener unidas a las familias Reyes- Elizondo. Lea: Pasión de gavilanes: el antes y el ahora de sus protagonistas

La sensual cantante regresa a su antiguo campo de acción después de recorrer el mundo gozando de los lujos y las extravagancias que ha tenido gracias a su matrimonio con el multimillonario Samuel Caballero. Aburrida de aquella existencia que ahora desprecia, está dispuesta a vivir intensamente la pasión y el desenfreno que se albergan en ella, hasta la última gota. Lea: Zharick León reveló que no le gustó de grabar en ‘Pasión de Gavilanes’

León Reyes

Actor: Juan Manuel Restrepo

León es hijo de Juan Reyes y Norma Elizondo. Quiere, respeta y obedece a Erick, su hermano mellizo, y aunque en muchas ocasiones no está de acuerdo con él, trata de seguirle la corriente para no disgustarlo, porque sin él, se siente incompleto. Es simpático, agradable, y podría ser un joven muy dulce, si no fuera por la influencia de Erick. Ama a su familia, sobre todo a Norma y a sus tías Jimena y Sara. León siempre será un aliado de su hermano mellizo.