Paul McCartney recuperó la guitarra que le robaron hace cincuenta años

Un comunicado en la web del exBeatle señala: “Tras el lanzamiento del ‘Lost Bass Project’, el bajo Höfner 500/1 de 1961 de Paul, que fue robado en 1972, ha sido devuelto. La guitarra ha sido autenticada por Höfner y Paul está increíblemente agradecido con todos los involucrados”.

In 1963, la guitarra que John Lennon usó para escribir ‘I Want to Hold Your Hand’ desapareció tras un concierto y se vendió 51 años después por 2,4 millones de dólares en una subasta.