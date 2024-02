Pese a despedir Joselito Carnaval, Melissa Cure es una reina muy feliz

“Soy la reina más feliz de todas y me siento satisfecha y un poco orgullosa por todo ese cariño y amor que sentí y percibí de la gente que con pancartas me apoyó en cada una de mis presentaciones”, dijo un tanto emocionada la Reina del Carnaval de Barranquilla 2024.

Melissa Curre Villa, la reina que se robó el corazón de los barranquilleros, dijo que no está triste porque este martes 13 de febrero se acaban las fiestas más alegres de Colombia con el entierro de Joselito Carnaval, por el contrario, quedó satisfecha por el cariño que recibió de la gente que participó en todos eventos del Carnaval de Barranquilla 2024. Lea: De carnavalear en Estados Unidos a gozarse el Carnaval de Barranquilla

Manifestó que a pesar de que fueron unos carnavales relativamente cortos, donde se tuvo que ensayar mucho y con pérdida de sueño, durante algunos días, la agenda que se programó se cumplió. “Nunca me desmayé ni me dio nada. Eso quiere decir que estamos saludables y por eso estoy súper feliz”. Le puede interesar: Todos fueron ganadores de Congo de Oro en el Festival de Orquesta 2024

"¡Ay, Barranquilla! Se acabó el Carnaval. ¡Díganme que no es verdad, que todavía podemos bailar! ¡Ay, Joseeeeee ay, Joseeeeee! Se me acabó el Carnaval, Jose. ¡lLevántateeeeee! Me dejaste con este poco de deudas y viudas descaradas”, las últimas palabras de Melissa Cure para despedir a Joselito Carnaval.

El Carnaval de Barranquilla 2025 se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de marzo.