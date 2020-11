¿Pidiendo cacao? Indirectazo del exprometido de Jessica Cediel

“La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar”, es algo similar que vive por estos días la bella presentadora Jessica Cediel, quien pensó que el asunto con su exprometido Mack Roesch había terminado definitivamente pero una reciente publicación en Instagram del estadounidense, hace pensar que él no piensa darse por vencido .

“Nunca debí haberme ido de Colombia”

Estas fueron las primeras palabras que Mack Roesch escribió en su cuenta de Instagram, pero eso no fue todo pues Mack quiso seguir hablando del porqué se arrepiente de haberse ido de nuestro país. “El amor es todo lo que necesitas y la familia, a la que estoy abierto a comunicación cuando ella esté lista. Pido al cielo que ella me dé una oportunidad. Espero que Dios pueda tocar su corazón para yo poder volver a sonreír al lado de ella”, se lee en el siguiente mensaje. Las críticas por supuesto no se hicieron esperar y muchos aseguraron que Mack está buscando llamar la atención.