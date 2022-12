¡Pilas! Hombre Cartagena abre sus inscripciones para 2023

- No es necesario tener experiencia en modelaje

Premios

El nuevo Hombre Cartagena recibirá el trofeo que lo acredita como el campeón, ademas de premios de los patrocinadores y una exposición como modelo de pasarela en el nuevo año gracias a la firma de modelos cartagenera Víctor Mosquera Management, la cual es la única firma de modelaje en Colombia.

Cabe mencionar que Hombre Cartagena busca en los concursantes dinamismo, masculinidad, dicción, actitud, pasarela e imagen. El concurso se reserva el derecho de admisión y aceptación de los concursantes. (Te puede interesar: ¿Silvestre Dangond se retira de la música? Esto dijo)

Desde sus inicios el concurso ha enviado a los ganadores a competencias como Modelo look Colombia en Bogotá en 2009, Elite model look men Colombia en Bogotá en 2010, Models international en Ecuador del 2013 al 2016 y Convención de modelos new faces fashion en la isla de San Andrés en 2019.

El concurso activa marcas y cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por profesionales de diferentes áreas de la imagen personal, la fotografía de moda y las comunicaciones.

Las inscripciones podrán hacerse a través del grupo de Facebook: Hombre Cartagena 2023 y en el móvil 3106358821 (No WhatsApp ni mensajes de texto).