Pillan a Lincoln Palomeque muy cariñoso con mujer en concierto de Bad Bunny

Asimismo, a Lincoln también se le vio muy cariñoso con una misteriosa mujer en el concierto en Bogotá. El actor fue captado por las cámaras de Lo sé todo dándole un abrazo y hablándole muy cerca a la rubia, de la que no se tienen detalles.

Por ahora, Palomeque no se ha referido a la mujer, pero en días pasados cuando le preguntaron por estado sentimental no admitió ni negó nada, por lo que no se descarta que ya esté saliendo con la rubia.

Sin embargo, sobre esto Carolina siempre ha dejado claro que no tendría ningún problema con que Palomeque rehaga su vida amorosa y reconoció que “en algún momento tiene que pasar”. (¿Quién es el hombre que acompañó a Carolina Cruz en concierto de Bad Bunny?)

Ni el actor ni la presentadora se han referido al tema, de sus posibles nuevos noviazgo, pues para nadie es un secreto que siempre han manejado personal de forma privada.

Cabe recordar que para ambos sus dos hijos, Matías y Salvador, son su principal prioridad. De acuerdo a algunas de las apariciones que hacen en redes sociales, se organizan con el fin de que cada uno pueda compartir tiempo de calidad con sus pequeños.

Lincoln es un conocido actor colombiano que ha hecho parte de innumerables producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Café con aroma de Mujer’. Sin embargo, no ha pasado desapercibido que desde hace algunos meses se conoció su separación con la presentadora Carolina Cruz, con quien llevaba alrededor de 14 años juntos.