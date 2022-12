¿Piqué metía a Clara Chía a la casa de Shakira? Esto es lo que se sabe

No obstante el medio abc.es publicó una nota en la que se esclarece la identidad de la mujer que aparece en 3 oportunidades: “Por su parte, Emma García, presentadora de Fiesta —un programa de crónica social— pide cautela antes de confirmar la identidad de la joven del vídeo. Y con razón. Pues en verdad la joven que aparece en el vídeo es Anna Tormo, trabajadora de ‘Kosmos Global Holding’, la empresa del catalán, y que es mujer de Albert Pedret, uno de sus mejores amigos”. (Shakira respondió si su entrenador de surf es su nuevo novio)

Ante esto, la barranquillera también confesó que sospechaba de la infidelidad de su ex y de que este metía a su amante a su casa, gracias a los alimentos que el ex futbolista no consumía y que misteriosamente se ‘acababan’ cuando ella no estaba. Dicha situación la reflejó en su video “Te felicito”.

No cabe duda que este no ha sido un año fácil para Shakira, sobre todo por su situación sentimental. La colombiana dejó un emotivo mensaje para sus seguidores en el que aseguró que será un año que jamás podrá olvidar.

“El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar en el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad, la música ha sido una buena compañía, pero ustedes son más y quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar y ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo a todo el apoyo y cariño que me dan y traerles nueva música y mucho, mucho más, un besito”, expresó.