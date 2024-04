Polémica: influencer dijo que Blessd le “quitó” la novia y lo amenazó

Mr. Stiven aseguró que estaba al tanto de los rumores sobre la posible relación entre Blessd y su ex pareja, Manuela, incluso antes de que se hiciera público. Esto lo consideró un acto de traición ya que ambos estaban juntos aún. El influencer dijo que Blessd y Manuela llevan saliendo alrededor de tres o cuatro meses, y aunque al principio no le preocupaba, todo cambió cuando recibió una amenaza ya que el cantante le habría advertido no hacer pública la situación.

“Cuando salieron esos rumores de que Blessd estaba saliendo con mi ex, yo ya sabía desde antes de que salieran. Me atrevo a decir, gente, que estoy casi 100% seguro de que ellos salieron mientras ella estaba en relación conmigo, es decir, me engañaron”, reveló el influencer. Lea aquí: ‘El Escombro’, la fusión de champeta y música popular de Koffe El Kafetero

El joven afirma que él se dio cuenta de esta infidelidad cuando terminó con Manuela; sin embargo, no dijo nada por qué, según él, no le duele lo que hizo ella, sino la falta de lealtad del cantante, pues para ese entonces eran amigos. Lea aquí: Tokischa cerrará su gira mundial con un concierto gratuito en Santo Domingo

“Esto es algo que a mí nunca me importó, pues a fin de cuentas yo sigo siendo millonario y sigo haciendo mi plata (...) yo por una mujer no me iba a tirar al vacío (...) Lo único que yo les he brindado a ellos es lealtad y eso es lo que más me ofende, a mí no me interesa el tema de la mujer”, aseguró Mr. Stiven.