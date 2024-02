Polémico video de Camilo bailando con influencer mexicano

“Ay, no Camilo, por favor, no hagas más este tipo de colaboraciones con gente tan ridícula. ¡Soy tu fan, pero este tipo me repugna sinceramente”, “Tanta gente y lo haces con Kuno, caíste bajo Camilo”, “cuál es el botón para desveer”, “Aclaro que nada que ver la Homofobia, solo Kuno se ha ganado que la gente no lo quiera!! Con sus actitudes y solo es reconocer que Kuno no aporta nada bueno a esta sociedad”, “Borra este video, por favor, ese we está mal”, “Camilo te amo pero con ese. Con ese no por favor y no es porque sea gay, es por su falta de respeto a la gente, y no es juzgar a nadie, es que ese chico, la fama lo ha vuelto un respetuoso con las personas”, fueron algunos de los comentarios negativos que recibió.

Sin embargo, el post también se llenó de comentarios que apoyaban al influncer y criticaban a quienes lo señalaban, solicitando respeto por el mexicano. Lea aquí: Camilo reflexionó sobre la llegada de índigo a su vida como artista

“Camilo es luz, obviamente él no va a ser grosero o a negar grabar un vídeo con una persona independientemente de quién sea. ¿Se les cayó un ídolo? ¿Debería de ser todo lo contrario, admirar a alguien que es así”, “uyyy el fandom se puso un poquito discriminatorio o me parece? Váyanse a un lugar feliz, mejor”, “Camilo me enseña que hay que amar”, “la gente sí es graciosa... Tratan a los artistas como si fueran sus amigos de toda la vida, y se creen con derecho a decirles, con quién grabar o no, si les gusta que esté con alguien o no. No les agrada y sigan de largo... Cuánto drama hacen”, entre otros.