Poncho Zuleta “le volteó la arepa” al uribismo con saludo a Petro

“Nicolás Petro, me saludas a tu papá”, dijo ‘Poncho’ a todo pulmón en medio de su show, luego de ver que el hijo de la Colombia Humana estaba entre el público.

El polémico video fue compartido por Nicolás, hijo de Gustavo Petro, generando todo tipo de comentarios de usuarios a favor y otros en contra, pero en su mayoría hubo críticas a Zuleta, quien este lunes se convirtió en tendencia.

Sobre esto, la hija de Poncho, Claudia Margarita Zuleta, quien es diputada del departamento del Cesar por el Centro Democrático, aclaró que su padre no pertenece a ningún partido político.

“Mi papá es músico. Es un escenario musical, tiene amigos. Él, en su condición personal y artística, es libre de asumir las posturas que considere. Es libre de asumir las posturas que considere. Muchas veces tenemos diferencias, muchas coincidencias, pero en ese asunto en particular la verdad no he hablado con él sobre eso”, indicó.

Agregó que “mi papá no es un activista ni del Centro Democrático, ni de otro partido. Él, en su condición como artista, debe evitar esas posturas”.

Cabe recordar que Poncho Zuleta en el 2018 hizo parte de los artistas que respaldaron en campaña al hoy presidente, Iván Duque y además, se le ha vistoy muy cercano a Uribe, tanto así que en varios conciertos le mandaba saludos. “¡Qué viva Uribe!”, decía Poncho en medio de los shows para el Festival de la Leyenda Vallenata.

¿A quién apoyará Poncho estas elecciones? Amanecerá y veremos. Mientras tanto las críticas siguen inundando las redes sociales.