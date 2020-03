¡Por fin! Jessi Uribe y Paola Jara confirman su relación

“Todo lo dejamos en manos de Dios, es el único que sabe qué va a pasar y que tiene el derecho y la potestad para decir qué pasa conmigo, no el mundo, ni la gente, porque debido a eso me han juzgado, me han criticado, cuando ni siquiera saben qué fue lo que pasó ni cómo transcurrieron las cosas”, explicó.

“De verdad es algo complicado, delicado, porque no es cualquier cosa; no solamente a mí me afecta, sino que hay otras personas que también están afectadas por esto”, dijo Paola.

Por su parte, Uribe también explicó a La Red la razón por la que borró todas sus publicaciones de Instagram y lamentó exponer a su familia en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla donde hizo público su amor por Paola Jara, dedicándole varias canciones.

“Yo he cometido muchos errores. Quizá he sido muy imprudente. Me dejo llevar mucho del sentimiento, del momento. Sé que hice muchas cosas que no debí haber hecho, expuse a mi familia y no debí hacerlo. ¿Protegerlos? Protegerlos es no exponerlos a ellos, por eso he tratado de no hacerlo. Por eso también eliminé mi Instagram (casi todas las publicaciones), para borrar muchas cosas que cogen. Cogen fotos viejas para hablar de ellos, para hablar de ella. Entonces, no sé, borrar todo eso, comenzar de nuevo y pensar mejor las cosas”, contó al programa del Canal Caracol.

Actualmente, Paola es jurado de ‘A otro nivel’, mientras que Jessi pasa por su mejor momento y se prepara para cumplir con su gira musical por Europa.