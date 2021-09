Por primera vez, ‘Doña Florinda’ revela si fue amante de ‘Quico’

Aunque no tenía nada que ver con su publicación, la actriz no dudó en responder que “No”, aclarando cualquier duda de sus fans respecto al tema.

Cabe recordar que no es la primera vez que el romance entre Quico y Doña Florinda suena en redes, pues en 2017 al actor también le preguntaron durante una entrevista.

A lo que respondió: “No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda, yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía ‘llévame al carro’, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, así de nada”.

(Lea también: La verdad detrás del romance entre ‘Quico’ y Florinda Meza)

De hecho, ‘Quico’ afirmó que conversó con Roberto Gómez para ponerle fin a su relación con Florinda Meza y esto le dijo:

“Mira, hoy que vamos a grabar.... córtala, mándala a dónde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí, para hacer el programa”. No tenemos nada que ver tú y yo, aquí seguimos como compañeros de trabajo, pero es lo único que vamos a ser. La verdad no sé si a fondo estaba enamorada o no, pero anduvimos muy poquito tiempo”, puntualizó Villagrán.

Así las cosas, ‘Quico’ hizo caso al consejo de ‘El Chavo’ y siguió una relación laboral con Florinda Meza. Finalmente indicó que tiempo después Roberto Gómez Bolaños y alla se enamoraron y casaron.