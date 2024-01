¡Por primera vez! Saturday Night Live estará en vivo para Latinoamérica

El programa de comedia Saturday Night Live llegará el próximo 20 de enero, totalmente en vivo desde Nueva York a Latinoamérica, a través de la plataforma Universal+, para que la audiencia disfrute de una mezcla de sketches, comedia, actuaciones musicales y estrellas invitadas.

Esta producción, que está al aire desde 1975, ha tenido como invitados en todo este tiempo a los más grandes actores y actrices de Hollywood. Este año estrenará su temporada número 49 y los invitados serán Bad Bunny, Timothée Chalamet y Emma Stone.

Cada episodio de Saturday Night Live cuenta con el elenco habitual de actores cómicos del programa, así como con un presentador invitado y un invitado musical.

El programa comienza siempre con un monólogo de apertura por parte del presentador invitado que termina con la frase característica: “Live, from New York, it is Saturday Night!”. La primera persona en decir la frase al arrancar el show fue Chevy Chase.