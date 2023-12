¿Por qué le cancelaron la visa de Estados Unidos a Martha Isabel Bolaños?

Sin embargo, no logró alcanzar el “sueño americano” como actriz, a pesar de tener varias audiciones que mantenían su esperanza.

“Cuando yo me fui a Chicago ‘mesereaba’ y al mismo tiempo realizaba un casting y audiciones, me empezaron a pasar cosas buenas. Yo decidí por temas emocionales regresarme a Colombia y me cancelaron la visa, no pude volver a entrar”, sentenció Martha Isabel. Lea aquí: ¿Salió con el chef Carpentier? Martha Isabel Bolaños se refirió al jurado

Y como ella no es dueña, ni de la vida, ni del futuro, cuenta que si se hubiera quedado, de pronto ganaba un casting, pero no estaría en Colombia.

“Yo regresé a Colombia, me metí a la ‘Isla de los famosos’ y empezó la parte más importante de mi carrera, esas son las decisiones”, manifestó que sus buenos momentos en la televisión colombiana empezaron cuando le cancelaron la visa.

Además, la actriz aclaró que compartió su historia para reflexionar sobre su realidad y lo plena que se siente con lo conseguido y trabajado en su país, alcanzando logros importantes en la televisión colombiana. Lea aquí: ¿Martha Isabel Bolaños estaría pensando abrir OnlyFans? esto dijo

“La vida está hecha de decisiones, buenas, malas, hay quienes no se deciden, quienes se deciden tarde. Las decisiones marcan nuestras vidas y cambian el curso de las cosas, por eso hay que aprender a tomar buenas decisiones”, concluyó la vallecaucana.