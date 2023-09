Por tan sólo 2.000 pesos podrá adquirir las prendas de la Epa Colombia

Daneidy Barrera Rojas, ampliamente conocida como ‘Epa Colombia’ en las redes sociales, ha sido una figura icónica y polémica en Colombia desde que saltó a la fama en 2016 al subir un video cantando en apoyo a la Selección Colombia. Desde entonces se ha convertido en una influencer, empresaria, creadora de productos para el cabello, dueña de salones de belleza e incluso involucrada en polémicas que casi la llevan a la cárcel.

Recientemente, 'Epa Colombia' tomó a sus seguidores por sorpresa al anunciar a través de sus historias de Instagram que pondrá a la venta sus prendas de vestir que ya no utiliza, y lo más sorprendente, a un precio inicial de tan solo 2.000 pesos. En un video en conversación con su novia, Daneidy expresó: "Lo que es salir con esto a la calle y decir que a 2.000 pesos. O sea, que el pantalón vale 2.000, el de la 'Epa Colombia'. No importa que valga 200.000 o 300.000, a ver qué dicen. Tú no me entiendes", lo que sugiere que las prendas que estarán disponibles a precio mínimo son costosas.

En el mismo comunicado, ‘Epa Colombia’ mostró a la cámara más de dos docenas de pantalones que planea poner a la venta, explicando sus motivos para desprenderse de cada uno. “Este no me gusta... este no me queda...”, comentó. Sin embargo, no especificó una fecha, lugar o plataforma para llevar a cabo esta venta especial, aunque aseguró que pronto sus seguidores o sus “amigas”, recibirán más detalles sobre el tema.