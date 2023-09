¿Por una apuesta? Jhonny Rivera confesó cómo fue el inicio de su relación

Cumpliendo con la apuesta, Johnny y Jenny compartieron el gesto que marcó el inicio de su historia de amor. Por su parte los presentadores del programa también aprovecharon la oportunidad para preguntar a la pareja sobre cómo han logrado mantener una relación sólida a pesar de la diferencia de edad que los separa, casi 30 años. El cantante de música popular respondió con sinceridad y respeto: “A mí no me da pena presumir de ella, al contrario, me siento muy orgulloso porque es una mujer muy bonita y muy talentosa. Pero evito subir fotos y muchas cosas porque cada vez que publico algo, se va una cantidad de gente a ofenderla y a decirnos muchas cosas. Sí lo hago, pero hay que ser prudente con la gente que no está tan de acuerdo y respetar un poquito ese punto de vista”. Lea aquí: ¡Ya tiene nombre! Así se llamaría la tercera hija de Shakira

La entrevista dejó claro que la relación entre Johnny Rivera y Jenny López goza de estabilidad a pesar de las constantes críticas por la diferencia de edad. Los fanáticos de la pareja continúan siguiendo de cerca una de las relaciones más controversiales de los últimos meses.