¿Preparados para lo nuevo de Daft Punk?, esta es la fecha

Las letras fueron escritas y grabadas con el viejo amigo y colaborador de Daft Punk, Todd Edwards, quien trabajó por primera vez con la banda en “Face To Face” de su álbum Discovery en 2001.

Con “Random Access Memories 10th Anniversary Edition”, que se lanzará el 12 de mayo, Daft Punk presenta la primera canción de esta próxima producción, “The Writing of Fragments of Time”.

La producción ha revelado la primera canción “The Writing of Fragments of Time”.

En los legendarios Henson Recording Studios en Los Ángeles el 29 de febrero de 2012, una cinta se corrió durante toda la sesión, capturando todo el viaje creativo detrás de la realización de la pista y se escuchan algunos de estos momentos íntimos de creación entre Thomas Bangalter y Todd Edwards en “The Writing of Fragments of Time”.

Tras su lanzamiento en 2013, la canción original, Fragments of Time, capturó el recuerdo cuando Todd Edwards fue a California para grabar con Daft Punk. Diez años después, “The Writing of Fragments of Time” profundiza en mostrar la realización de esta canción y destaca un momento del proceso creativo de Daft Punk como nunca antes a través de voces humanas. (Lea aquí: “Diablo, qué chimba”, la expresión de Maluma y Anuel AA)

Editado para este aniversario por el ingeniero de sonido de Daft Punk, Florian Lagatta, “The Writing of Fragments of Time” es una pista documental que hace un guiño al álbum RAM Giorgio de Moroder, en la que el mismo discute su propio proceso creativo y así, surge esta nueva pista que vislumbra a los artistas en el trabajo con todas sus dudas, emoción e imperfecciones del primer borrador.

Las letras escritas ese día eran desde la perspectiva del yo futuro de los colaboradores, especulando cómo se sentirían más adelnate si recordaran este momento creativo específico, creando así una narrativa de nostalgia futura.

Escuchar las letras diez años después, junto con el proceso creativo detrás de ellas, ofrece a los oyentes la sensación de un bucle infinito como si creara una cápsula del tiempo sonora. Este lanzamiento viene con un video dirigido por el director de arte de Daft Punk, Cédric Hervet.