¿Qué se traen entre manos Criss y Ronny?

Si bien los artistas han aprovechado para sacar sencillos en medio del aislamiento obligatorio para aumentar sus ingresos a través de las plataformas digitales, muchos son conscientes de que esta entrada no es inmediata y que en algunos casos no logra cubrir con los gastos no solo de ellos, sino de los músicos que los acompañan en sus agrupaciones pues para nadie es un secreto que gran parte de sus ingresos devengaban de las presentaciones en vivo y debido al aislamiento, fueron canceladas sin fecha de retorno.

En medio de toda la crisis, se han estudiado distintas formas de enfrentar esta crisis y Jean Carlos Centeno y su grupo compartieron lo que será el primer experimento en nuestro país y esperan que se siga replicando para que todos los artistas puedan sobrevivir en medio de la pandemia.