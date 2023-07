¿Qué tiene que ver la DEA con la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro?

“Lo que muchos no saben es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, carros, etc. También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos”, dijo la usuaria de manera sarcástica. Lea: ¡De no creer! Rosalía y Rauw Alejandro habrían terminado su relación

Pero, ¿que tiene que ver la DEA en todo esto?

Lo que realmente significan las siglas ‘DEA’, en toda esta polémica, es trabajar con la ‘de abajo’, haciendo referencia a que la modelo se dedica a ofrecer servicios sexuales a clientes exclusivos, en este caso a cantantes de la talla del puertorriqueño.