“Quiero envejecer con él”: JLo habla de su futuro con Ben Affleck

Además contó que no se arrepiente de nada de lo que hizo en su pasado, refiriéndose específicamente a Alex Rodríguez, pues el secreto es no pensar en lo sucedido como errores, sino como lecciones que nos impulsan a crecer y llevarnos al siguiente nivel.

Parece que la pareja está mejor que nunca y así lo dejó claro la cantante en una entrevista para The New York Times, donde reveló que ha aprendido mucho del pasado para poder hacer las cosas mejor en el presente.

Asimismo, habló de lo feliz que se siente con Ben. “Creo que todos queremos ser felices con alguien con quien pueda envejecer y sentirme bien”.

Finalmente, Jennifer dedicó un mensaje de admiración a su pareja. “Ver a la persona, al ser humano, el hombre que es hoy, el padre que es hoy, el compañero. Él es todo lo que siempre supe que podía ser y quería ser”.

Las declaraciones de JLo generaron gran revuelo entre sus fans, quienes están muy emocionados de que la ‘Diva del Bronx’ por fin haya encontrado lo que alguna vez soñó. Sin embargo, sobre el matrimonio ella misma dejó claro que no tiene prisa para llegar al altar.

“No lo sé, supongo que si. Tú me conoces, soy una romántica, siempre lo he sido. Me he casado un par de veces... Aún creo en ‘vivieron felices por siempre’ 100%”, dijo. (JLo reveló la razón por la que terminó su relación con Marc Anthony)

La pareja se ha mostrado muchas veces juntos y ya no le temen a que el mundo sepa de su amor, incluso Ben en varias entrevista ha mencionado que admira mucho a la cantante. “Ella me impresionó con su ética laboral, la seriedad con la que toma su trabajo, la manera sutil en la que cumplió todas sus metas y cómo solo continuó esforzándose cada día”.