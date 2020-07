Raimundo Angulo sigue luchando contra el COVID-19

“Los que tiene comprometidos son los pulmones. Estamos poniendo toda la atención a la parte respiratoria”, agrega del Castillo.

“Ojalá”

“El recorrido que hacemos en esta vida, por más años que permanezcamos y logremos sobrevivir caminando con salud y lucidez sobre ella, nos parecerá siempre muy corto. Por eso, cada día que transcurre, hay que tratar de disfrutar cada instante como si fuera el último de nuestra exitencia. Ojalá siempre pudiéramos tener una sonrisa iluminando nuestra cara o muchas lágrimas de regocijo en nuestras mejillas, que a todas las preocupaciones -que se nos atraviesan como grandes rocas en los caminos de la vida- las viéramos simplemente como pequeñas piedras que resolveremos y apartaremos de la vía con sabiduría, sin enfados ni angustias. Pero, curiosamente y sin darnos cuenta, cotidianamente ocurre todo lo contrario: sonreímos poco, lloramos más de melancolías que de alegrías, vemos las rocas que aparecen en los senderos de la vida como enormes murallas, nos agobiamos la mente y, sin percatarnos, nos amargarnos intensamente el corazón.

“Muchas veces me he preguntado: ¿será que nacimos y crecimos ignorando todo lo hermoso que nos rodea y nos hace felices?, ¿por qué no abrazar con más frecuencia a la mujer y a los hijos que amamos?, ¿por qué no llamar a los padres, hermanos y a los amigos y decirles que los extrañamos?, que nos tomemos un café y nos veamos. ¿Por qué tanta prisa, tanto trabajo, tantas preocupaciones?, ¿para qué tener poco o mucho dinero, si un día cerraré mis ojos y me marcharé con tristeza cuando Dios me llame y me iré arrepentido de haberme amargado más de lo que disfruté? Y con la culpa de no haberle dicho más a mis familiares que los quería. Que eran y son todo por lo que lucho y realmente existo. Ojalá los médicos, el destino y quien nos mira desde arriba le den otra oportunidad a mi tío Raimundo Angulo, que lucha como tantos otros contra este coronavirus, para leer estas palabras que me salieron de muy adentro del alma. Ojalá le den la oportunidad de ponerlas en práctica. ¡Yo empezaré a hacer lo mismo con mi vida!

“Tú eres una de esas personas a quienes les he debido decir muchas más veces cuánto las aprecio y quiero.

“Tu sobrino, José María del Castillo Angulo”.