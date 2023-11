Rapero fue acusado de violar y agredir a una cantante durante diez años

El rapero y empresario musical P. Diddy fue denunciado este jueves en Nueva York por violación y abusos sexuales durante más de una década a partir de 2005 por la cantante Cassie, que trabajó para su sello musical.

Cassie, de 37 años, cuyo nombre real es Casandra Ventura, también acusó a Diddy, llamado Sean Combs, de 54, de haberla explotado sexualmente y haberla sometido a comportamientos violentos, según una amplia demanda civil interpuesta en un tribunal federal.

Ventura puso la denuncia gracias a una ventana legal de un año para buscar justicia en delitos sexuales ocurridos en el pasado, habilitada por la ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, que expira dentro de una semana. La cantante explica que poco después de conocerse, en 2005, cuando tenía 19 años y él 37, ella fichó por el sello musical de Combs, Bad Boy Records, y la relación profesional derivó en otra sexual en la que él se mostró controlador y abusivo. Lea aquí: Enrique Guzmán desató críticas tras polémica revelación sexual

Entre otras cosas, acusa al ejecutivo musical de haberla introducido en un estilo de vida de consumo excesivo de alcohol y drogas, de forzarla a tener sexo con prostitutos y grabar los encuentros, recoge The New York Times. También denuncia que en 2018, Combs entró a la fuerza en el apartamento y la violó, suceso tras el que ella cortó la relación con él y dejó su sello musical al año siguiente.

La demanda indica que la mujer no denunció los hechos cuando ocurrieron por miedo a represalias, y en una declaración remitida a los medios explica que ahora se siente “lista” para hacerlo, aprovechando la ventana legal en Nueva York. “ (...) entendí que esta era una oportunidad para alzar la voz sobre el trauma que he vivido y del que me tendré que recuperar el resto de mi vida”, agregó la cantante, que en 2019 se casó con otro hombre y tiene dos hijos pequeños. Lea aquí: Video: entre lágrimas Rosalía le canta a Rauw y él reacciona