Reacciones ante posible homicidio culposo de Martín Elías

Martín Elías Díaz Acosta murió el 17 de abril del 2017 y casi un año después, el 10 de abril de 2018, la Fiscalía acusó formalmente a Armando Quintero del homicidio culposo del cantante. Quintero es la persona que conducía la Toyota Land Cruiser 200 en la que Martín viajaba como copiloto la mañana del accidente, ocurrido en la vía que de San Onofre (Sucre) a Lorica (Córdoba), en un sector conocido como Aguas Negras. Martín falleció horas después en una clínica de Sincelejo. El ente acusador lo señala de causar la muerte del artista, de 26 años e hijo de Diomedes Díaz, porque, al parecer, viajaba a exceso de velocidad. (Lea aquí: ¿Homicidio? Nueva prueba en caso de Martín Elías)

Avanza el proceso

En 2020, el proceso judicial contra Armando Quintero sigue su curso y parece que las acusaciones de la Fiscalía toman fuerza: el Juzgado Cuarto Penal de Sincelejo aceptó un informe técnico realizado por Automotores Toyota Colombia S. A. S. Én él se dice que 3,2 segundos antes del accidente, la camioneta viajaba a 159 km/h, cuando la velocidad máxima permitida en esa vía es de 50 km/h. El reporte, que se extrajo de la computadora del automotor, también da cuenta de que el vehículo iba a 116 km/h en el preciso momento del siniestro, en el cual también resultaron heridos sus otros tres ocupantes. Si bien el documento ya estaba listo, solo fue avalado en una audiencia virtual realizada el pasado 13 de julio.

“Respetamos cualquier decisión de un juez de la República y esperamos que con esta prueba en el desarrollo del juicio se pueda demostrar a un nivel científico y lo más exacto posible la velocidad a la que iba el vehículo en el momento del accidente, todo indica, conforme la teoría del caso de la Fiscalía, que el vehículo colisionó a 159 km/h, lo cual constituye un exceso de velocidad y con ello la infracción al deber objetivo de cuidado”, le dijo a El Universal Óscar Sierra, abogado de la viuda, Dayana Jaimes.

¿Qué sigue? “Se tramita el juicio oral, el cual esperamos se le imprima la mayor celeridad posible y se conozca la verdad y se haga justicia, es lo que realmente nos interesa”, concluye Óscar Sierra. La prueba será presentada el 30 de septiembre próximo, cuando se lleve a cabo la próxima audiencia del caso. (Le puede interesar: 3 desgracias automovilísticas relacionadas con Diomedes Díaz)

“No lo van a revivir”

A través de sus redes sociales, el último acordeonero que acompañó a Martín, Rolando Ochoa, manifestó su desconcierto por el proceso judicial que se lleva a cabo contra el conductor Armando Quintero y que ahora toma más fuerza.

“No estoy en contra de la justicia, pero sí en contra de la injusticia”, comienza el acordeonero y sigue: “Todavía nos convertimos en seres irracionales aun desde nuestros gobernantes, y los que manejan la justicia a su antojo olvidando que, aunque se haga justicia o hagas parte de una injusticia en la tierra, no quedará impune ante el padre del cielo.

“Me imagino que con el maravilloso fallo revivirán a Martín, me imagino que a los que les dan el dinero para que arreglen las carreteras están muertos de miedo porque la justicia los persigue, pero sí cae el peso de la ley sobre una familia humilde que solo buscaba sobrevivir y salir adelante.

“Cómo le llaman homicida a un conductor que estoy seguro de que si el fallecido hubiera sido él, la vida sigue y no pasa nada, lastimosamente le tocó a mi hermano que, como yo lo conocía a él de ver esta atrocidad y esta vergüenza que quiere cometer la justicia haría lo que fuera para que esta situación no pasara, por qué buscan culpables, si no son los que tienen las vías vueltas un infierno, cuando existe el peaje más caro de toda Colombia, ahora quieren culpar a un pobre muchacho que nada que ver tiene con lo que Dios permitió, pero bueno, que Dios sea quien te ayude Nando, porque por lo visto no hay peor pandemia y peste que un ser humano injusto, Dios te guarde, hijo, y fortalezca a tu familia, no temas que el señor está contigo”, concluyó Rolando.