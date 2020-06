Reflexión de Natalia Reyes por el polémico caso de Ciro Guerra

La actriz Natalia Reyes, quien ha trabajado en producciones con el director de cine Ciro Guerra, habló sobre las acusaciones en contra del cineasta colombiano. Cabe recordar que hace pocos días, Guerra fue señalado de acoso y abuso sexual por ocho mujeres.

“Coraje es poner el corazón delante y por eso sé que hablar con el corazón es de las cosas más poderosas que existen. Sé que con lo que diga voy a herir susceptibilidades y lo asumo”, comenzó a decir la actriz en un video que subió a sus redes sociales.

“Estos últimos días han sido muy difíciles, de mucha confusión, mucha tristeza y confrontación interior. Ciro Guerra es un gran amigo mío, una persona que quiero y, para los que me han preguntado, nunca me ha acosado o abusado. Pero escucho los testimonios de esas ocho mujeres y siento empatía por ellas y les agradezco por tener la valentía de romper el silencio”, apunta.

Agrega que: “Ciro tiene todo el derecho a defenderse en el sistema judicial y que este decida si es inocente o culpable, pero entiendo el miedo de las mujeres porque ese sistema nunca ha sido justo con ellas”.

Señaló que el sistema en general está enfermo y recordó la violación de la niña indígena a manos de soldados del país, ocurrido hace pocos días. Se puso en la posición de las mujeres que han sufrido estas acciones y dijo que: “No he sufrido acoso o abuso sexual, pero he sido cómplice porque he normalizado situaciones incómodas de las que he tenido conocimiento y debemos cuestionarnos y no normalizar estos actos. Todos hemos sido responsables”.

La actriz invitó a los colombianos ha replantear su comportamiento ante actos de machismo y acoso sexual que vemos a diario. “No hay que quedarse callados, eso está mal”, añadió.