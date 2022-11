Rescatando grandes joyas, regresa “Revolver” de Los Beatles

El retorno

Los 14 temas del álbum Revolver han sido mezclados de nuevo por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo y Dolby Atmos, y la mezcla mono original del álbum procede de su cinta maestra mono de 1966. La nueva edición especial de Revolver sigue a las universalmente aclamadas ediciones especiales remezcladas y ampliadas de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (2017), The Beatles (’White Album’) (2018), Abbey Road (2019) y Let It Be (2021).

En todas las configuraciones, la edición especial de Revolver muestra la obra de arte original del álbum, ganadora del Grammy, creada por el bajista y artista alemán Klaus Voormann, amigo de los Beatles desde hace mucho tiempo. El hermoso libro de las colecciones Super Deluxe en CD y vinilo incluye el prólogo de Paul McCartney; una introducción de Giles Martin; un ensayo reflexivo y esclarecedor de Questlove; y capítulos perspicaces y notas detalladas sobre los temas por el historiador de los Beatles, autor y productor de radio Kevin Howlett.