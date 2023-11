Ryan Castro abandonó, con lágrimas en los ojos, el diamante de ‘Yo me llamo’

El programa en su novena edición sigue marcando la historia de la televisión colombiana, rompiendo los números del rating e innovando su formato original. Siempre en la búsqueda del doble original. Lea aquí: Amparo Grisales le dio beso en la boca a ‘Maluma’ de ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ es uno de los programas más exitosos de la televisión colombiana y es el reality de imitación número uno del país.

Por lo tanto, en el capítulo 75 de la competencia se presentaron los imitadores de Shakira, Vicente Fernández, Luis Miguel, Ángela Aguilar, Ryan Castro y Carin León. El jurado vivió una noche con los sentimientos a flor de piel y les tocó tomar la dura decisión de eliminar a uno de los seis participantes. Lea aquí: “Amparo la bajó del pedestal”: Yo me llamó Shakira se puso en riesgo

Los jurados del 2023, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’ (cuarto jurado creado con inteligencia artificial), no dejan pasar ni un error por alto y a la medida que pasan las etapas son más exigentes.

Al momento de comunicar la decisión, César Escola aseguró que no fue unánime y que esa noche “no se llamaba Ryan Castro”, así que el imitador no pudo contener las lágrimas al despedirse de la Escuela de Yo me llamo.