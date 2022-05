¿Se acabaron los dúos del reguetón?

Miky cree que una de las razones por las que los dúos ahora son menos populares es porque es un trabajo más complicado: “Hay que entender a la otra persona y uno no comparte los mismos gustos ni musicales ni en temas de imagen, no se tiene la misma disciplina. Es una relación”.

Lo que ya no es

Quiéralo o no, el reguetón es algo que ha acompañado la vida de muchos paisas y es Medellín, ahora, otro de los epicentros de los artistas del género urbano. Pero el de hoy es muy diferente al de ayer. Lea aquí: Video: Shakira se robó la atención de Henry Cavill en plena entrevista

“Amigo hablemos, conversemos. He vuelto a ver a aquella mujer que te lastimó, que te hirió, por quien sufrió tu corazón, y me preguntó que cómo te va en tu nueva vida, que si eres feliz. Y le contesté, amigo, que tú estás muy bien desde que se fue, que se marchó el amor, adiós, que ahora vives sin dolor”, canta Don Omar.

May 28 - 13:33

May 29 - 10:36

May 29 - 11:43

También estuvieron en el Choli en Medellín, el pasado viernes 27, y regresan luego de varios periodos de inactividad. Están trabajando juntos desde 1998 y se separaron luego de ocho años, en 2006, pero se volvieron a juntar en 2008, de nuevo solo hasta 2013. Desde entonces no habían sacado música ni en conjunto ni como solistas y se han dedicado a interpretar sus clásicos en giras.

Hoy, en cambio, es difícil que una canción reciente sea considerada un clásico y esto se debe a la industria y a la cultura. MixTime explica que “si uno pone a sonar canciones de antes, se da cuenta que la mayoría fueron exitosas y que todavía la gente las disfruta”, ahora, tienen menos relevancia o duración. “No sé si es por las plataformas, por el desarrollo tecnológico, por como se vende la música, pero ya es más desechable. Sale una canción hoy, a los dos meses ya es vieja. No hay un proceso de maduración para que se vuelva el clásico del futuro”. Lea también: Fanny Lu y Alex Campos dan gracias a Dios

De ese Dem Bow que nació en las calles de Panamá y Puerto Rico desde el reggae y del rap, de Vico C, Don Omar, Daddy Yankee y Tego Calderón solo quedan los clásicos, las leyendas. Las fusiones que antes eran de dance hall, el hip hop y la percusión afrocaribeña hoy son de bachata, pop, R&B y electrónica. “Los sonidos son más rosa, menos agresivos, con voces más preparadas”, añade Hernández.

Está claro que ni las letras, ni los videos, ni las melodías, ni la ropa ni las historias son las mismas de ayer. El reguetón se transformó, o lo transformaron. “Muchos de los cantantes de antes venían de la calle, del barrio, de los caseríos. No tenían estructura académica o económica, como los de hoy sí pueden tener”, dice MixTime. Y las mismas letras lo reflejaban, al igual que la ropa popular en el barrio, los videos en los techos de las casas de Manrique o los paseos en motos. “Se notaba la calle. Hoy son más glamurosos y claro que hay unos con flow callejero, pero la mayoría se proyectan diferente”.

Sería una lástima si, en unos años, los jóvenes no saben quiénes fueron Magnate y Valentino o Zion y Lennox, reflexiona Miky. “Por eso, para nosotros es una oportunidad que ellos vean un dúo como algo novedoso”.

¿Por qué ya no son tan populares? Puede ser porque es más difícil, como dice Miky, o porque las historias que venden han cambiado, como dice Ubeymar Hernández, director de La Mega. “Antes se contaban historias de barrio, de la calle, las vivencias, hoy se venden las historias de los mismos artistas, como de Mike Bahía y Greeicy, Camilo y Evaluna, Karol G y Anuel”. Le puede interesar: Dany Grau presenta su nuevo sencillo ‘Tú y yo’

Es común, en casi todos, encontrar uno que tenía la voz más fuerte y un estilo más cercano al rap y el otro que, más dulce, le daba melodías. En Wisin y Yandel se reconoce a Wisin como el más “agresivo” y a Yandel más musical, por ejemplo. Los dúos fueron clave para abrir camino a lo que hoy es el reguetón, aunque muchos ya no canten juntos. “Son fundamentales. Todos crecimos escuchándolos y me atrevo a decir que antes había más dúos que solistas”, añade Miky.

Tienen más de 10 años de experiencia individual pero fue hace tres años que decidieron unirse. Kapla comenzó como solista desde Estados Unidos y Miky era compositor y participó en creaciones como Felices los cuatro, El perdedor y Mala mía de Maluma, Parecen viernes de Marc Anthony, La oficial y Monumento de Andy Rivera, entre otras. Con el apoyo de The Rude Boyz, un sello productor colombiano, se animaron a unirse y trabajar juntos, pues fueron ellos los que les dijeron que “faltaba un dúo en Colombia”. Ellos mismos se encargan de componer su música y han trabajado con Maluma, Arcangel, Reikon, Ryan Castro y Blessd. Estuvieron con Arcangel en el Choli. Están estrenando su nuevo sencillo llamado Bajo perfil, con un video grabado en las playas del caribe colombiano.

Plan B

Plan B, conformado por los primos puertorriqueños Chencho y Maldy, fue otro dúo formado en 1999 que se separó apenas en 2018 aunque no hicieron o anunciaron una despedida. Han realizado canciones en solitario con artistas como Bad Bunny. Inicialmente se llamaban The Panic, pero no tuvieron éxito hasta que sacaron la canción Plan B, que los obligó a cambiar su nombre.