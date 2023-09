¡Se acabó el amor! Tiziano Ferro se divorcia de su esposo tras 4 años de matrimonio

“Por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza, me veo obligado cancelar los compromisos adquiridos con vosotros y con Mondadori para presentar mi primera novela: una cita que había estado esperando toda mi vida (...)”, agregó.

Tiziano Ferro y su marido Victor Allen han tenido dos hijos en Estados Unidos en febrero de 2022 a los que llamaron Margherita e Andrea y nunca han dado a conocer los detalles del nacimiento.

El propio cantante lo anunció con una publicación en las redes sociales: “Dos llamadas telefónicas me hicieron el hombre más feliz del mundo. La primera hace unos meses: una niña. La segunda unas semanas más tarde: esta vez un niño (...)”, escribió en sus redes sociales.