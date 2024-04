‘Se acabó’, lo nuevo de J Álvarez que hace parte del proyecto ‘Cash Flow’

El artista puertorriqueño J Álvarez irrumpe en la escena con el lanzamiento de su sencillo ‘Se acabó’ tema que hace parte de su proyecto ‘Cash Flow’, que cuenta con más de 30 canciones y más de 15 videos grabados con los que el artista pretende sorprender a todos sus fans durante el 2024.

‘Se acabó’, fue producido por Elektrik On The Beat, Maiky Full, Dj Unic, Solit, Maya y Diego The Coach. La canción fue compuesta por Maya y el propio J Álvarez, prometiendo una mezcla única de ritmos urbanos que resonarán en las calles y clubes alrededor del mundo.

Dirigido por José Javi Ferrer y con la participación especial de Tony ‘Gansnter’ Sánchez, el video de ‘Se acabó’ es una obra maestra visual que complementa perfectamente la energía y el mensaje de la canción. El video es será una pieza visual que complementa a la perfección la energía y la pasión de la música.