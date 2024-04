“Se creó películas”: así terminó otro romance en La casa de los famosos

Frente a la invitación, Sandra lloró y dijo que no era digno de una dama. Además, el mismo Juan David le dijo que había besado a Isabella en varias oportunidades. Lea aquí: Conozca a las estrellas que luchan por un cupo en La casa de los famosos

¡Sandra Muñoz y Juan David no van más! 💔 La pareja decidió romper tras la nominación del público de #LaCasaDeLosFamososCol . 🤨 No te pierdas #LaCasaDeLosFamosos todos los días por Canal RCN y mira la señal 24/7 en la app de ViX. pic.twitter.com/qLzexxASAp

“A las mujeres hay que respetarlas, ¿bueno? Las mujeres no son payaso de nadie, ni en este reality, ni en la calle, ni en la vida. Por hombres como tú es que hay mujeres sufriendo en la vida, por hombres que no saben ni qué es lo que quieren”, le dijo Muñoz luego de la revelación. Aunque terminaron diciendo que quedarían de amigos, la modelo le ha tirado varias indirectas por la convivencia ahora que no están juntos. Esto molestó a Zapata, quien aprovechó el confesionario para decirle que era mejor que madurara.

“Le falta madurar mucho, a pesar de la edad que tiene. Se está creando películas en su cabeza que no existen”. Por su parte, Karen Sevillano aseguró que “no sé si Sandra está perdiendo el entendimiento o la vista porque ella es la única que no ve” que se está afectando la convivencia y que hasta Juan David ya la mira con fastidio. Lea aquí: Así lucía la ‘Barbie costeña’ de La casa de los famosos antes de la fama

Con el drama, los seguidores del programa aprovecharon las redes para opinar sobre el tema. “Sandrita, mija, usted sabía dónde se estaba metiendo. Juan David es un joven soltero y le coqueteó a todas”, “Sandrita está ardida. Aunque qué se le pide a un niño de esos” y “él está buscando que Isabella lo salve, eso es todo”.