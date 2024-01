$!“Se me fueron las luces”: Geraldine Fernández admite que no participó en ‘El niño y la garza’

Geraldine Fernández.

“Informo a la opinión pública, medios de comunicación, amigos y familiares que nunca existió participación en la ilustración y diseño en la película ‘El niño y la garza’.

Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida, considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas. Hasta allí reconozco mi error. La prensa digital se comunico conmigo y a partir de ahí todo se viralizó, situación que superó mis expectativas y me coloco en el ojo del huracán ante los medios de comunicación más importantes del país, influencer, y colegas del medio.

Hoy, después de una reflexión, asesoramiento y acompañamiento exhaustivo, saco fuerzas en mi interior para dirigirme a ustedes, y decir que la verdad debe salir a la luz, que todos merecen conocerla, ella nos libera y edifica sin importar las consecuencias. Esta experiencia afectaría a cualquier persona, no soy ajena a esta situación, máximo cuando los medios de comunicación considerados el cuarto poder no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta.

Reitero que me siento arrepentida, expreso nuevamente mis disculpas. Agradezco el apoyo de algunos internautas, jefes, amigos, familiares, a la empresa a la cual estoy vinculada, han sido todos apoyo moral y fortaleza en estos momentos, lo cual agradezco mucho.

Hubiese querido ser viral por algo real, pero hoy amanecimos en nuestro país con varias noticias las cuales son importantes y que afectan la integridad y el diario vivir de los colombianos, ipero esto sí que no es viral!

Pido disculpas, mil disculpas por todo lo ocurrido, de ahora en adelante trabajaré arduamente para que mi talento profesional como diseñadora me preceda, creo que esa es la fórmula a seguir, lejos de las polémicas, con lealtad, con sencillez, humildad, bondad, y amor a mi profesión”, concluyó.