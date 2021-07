¡Se vienen con toda! Elder Dayán y Lucas Dangond anuncian nuevo álbum

“Con la bendición de Dios”. Así oficializaron Elder Dayán Díaz y Lucas Dangond su unión musical en un evento, realizado en una reconocida discoteca de Barranquilla, frente a la prensa nacional.

Tras las palabras del pastor cristiano Gustavo Salcedo, quien fue el encargado de abrir el evento, y la presentación de Diva Jessurum y Juanda Caribe, el dúo vallenato subió al escenario, recibiendo la admiración y los aplausos de los presentes. (Lea aquí: ¡Confirmado! Lucas Dangond es el nuevo acordeonero de Elder Dayán)

Aunque no revelaron nombre, la nueva fórmula del vallenato está en proceso de recolección de canciones para grabar un álbum en el que haya un equilibrio entre el vallenato tradicional y comercial, pensando en todos los públicos, por lo que han contactado a compositores de la vieja guardia y juveniles como Rafael Manjarrés, Roland Valbuena, Aurelio Núñez y Roberto Calderón, entre otros.

Así empezó la unión

El hijo de Diomedes Díaz contó que sus primeros encuentros se dieron en una fiesta privada, cuando todavía estaban con sus antiguos compañeros, él con Rolando Ochoa y Lucas con Silvestre. Luego de eso, trabajaron un tiempo juntos, solo por eventos, mientras Elder encontraba a un nuevo acordeonero, sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa y hoy son oficialmente el dúo “Elder Dayán Díaz y Lucas Dangond”.

“En ningún momento se nos pasó por la mente que él dejara a Silvestre y pues yo ya estaba separado de Rolando, pero si tenía unos compromisos pactados y con alguien tenía que cumplirlos. Una persona se me acercó y me dijo que Lucas tenía dos meses, que no íbamos a hacer nada y que podía utilizarlo, pero me puse a pensar porque cuando pasaran esos dos meses me tocaba llamar a otro acordeonero, pero cuando las cosas vienen de Dios son derechitas y Lucas tocó conmigo dos meses y 15 días, se fue a ser una gira con Silvestre y cuando regresamos, porque yo me fui a coquetearle por allá, regresamos y hablamos bien y gracias Dios hoy estamos juntos”, explicó Díaz.