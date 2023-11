Shakira de ‘Yo me llamo’ ya había imitado a la cantante en otro reality

Desde hace un par de años, Correa usa sus redes sociales para mostrar su avance en la personificación de la barranquillera, por eso se puede apreciar a Andrea recreando distintos looks de Shakira y promocionando sus presentaciones, incluso a nivel internacional. El 2022 marcó su regreso triunfal al escenario de “Yo Soy”, considerándolo una revancha. En esta ocasión, logró tres estrellas verdes, conquistando no solo a los jurados sino también al televidente que reconoció su talento y dedicación. Sin embargo fue hasta este 2023 que la chilena no ha parado de cosechar éxitos pues avanza en la competencia de ‘Yo me llamo’ y es halagada en cada presentación. Lea aquí: “Amparo la bajó del pedestal”: Yo me llamó Shakira se puso en riesgo

En la actualidad, “Yo Me Llamo Shakira” cuenta con más de 90 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram. Las redes sociales se inundan de comentarios que resaltan su sorprendente parecido con la verdadera Shakira.