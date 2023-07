Shakira estuvo en Londres y dio pistas sobre futuro proyecto: ¿nuevo álbum?

Luego del éxito de Shakira con Bizarrap, la colombiana no ha dejado de sorprendernos y, es que según anunció en la redes sociales la barranquillera continuará dando de qué hablar a través de nuevas canciones que prepara para deleitar a sus millones de fanáticos que siguen su trabajo desde varios lugares del mundo.

Recientemente, en su cuenta de Instagram, la además empresaria, confirmó que se encuentra en Reino Unido. “En Londres trabajando con @iamdavidstewart en lo que podría ser mi próximo sencillo”, publicó este sábado 8 de julio junto a una fotografía con el productor David Stewart.

Según constató el diario británico The Sun, la llegada de la artista a Londres se da en el mar del Gran Premio de Gran Bretaña el cuál se desarrolla este domingo 9 de julio. Por el momento, sus seguidores se encuentran a la espera de conocer más detalles acerca de los próximos proyectos musicales, demostrándolo así en sus redes sociales. Le puede interesar: Los mejores memes que dejó el vestido de Shakira con un ‘No’ en 3D

“Shaki queremos el disco, no más singles”, “No más reggaeton, por favor”, “Es que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Danos pistas de lanzamiento de álbum por favor! Esperar es un mar que los Shakifans no sabemos navegar”, “¿Y el álbum, mujer? ¿Dónde?”, se lee entre los miles de comentarios.