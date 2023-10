Shakira habló sobre lo solitaria que era su vida en Barcelona

Shakira habló con Leila Cobo sobre su nueva música y su carrera artística, tocando temas sensibles de su vida privada. La cantante que fue una de las más nominadas a los Premios Billboard de la música latina y pelea en 7 nominaciones por los Latin Grammy.

La barranquillera es una de las cantantes con mayor reconocimiento a nivel internacional y sigue trabajando por mantenerse entre el listado de los más escuchados. Como dice en una de sus canciones, ella sigue facturando con su música. Lea aquí: Las fotos de Shakira y Bizarrap que despiertan rumores de futura colaboración

Shakira aseguró que se encuentra en una fase de luna de miel con la música y que se siente inspirada para seguir sacando nuevas canciones que ayuden a otras mujeres a superar su mal de amor. Sin embargo, contó que ha tenido momentos que la tienen que arrastrar al estudio porque no tiene ánimos: “peleas con tu trabajo, todo el mundo lo hace”.

“Escribir música es una catarsis. Escribo más cuando estoy en mi peor momento. La vida me da un golpe, y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviera tanta energía vital para superar determinadas etapas de la vida. Y resulta que yo era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi principal herramienta de supervivencia”, dijo sobre lo vivido por la separación de su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, pues la composición ha sido su terapia más personal. Lea aquí: Shakira y Gerard Piqué tienen un acuerdo en privado, ¿cuál es?

Asimismo, agradeció a su público por acompañarla en todo momento, por nunca dejar su lado, aun cuando su carrera había estado en receso por priorizar su familia y relación.