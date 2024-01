¿Show? Paris Hilton es criticada por video del nacimiento de su hijo

“Digo muchas veces que ‘no’ solo porque quiero estar allí en todo momento, así que intento hacer todo lo posible desde casa, construyo mi estudio de podcast allí, mi estudio de grabación para mi música, un estudio fotográfico para sesiones de fotos.

Trato de trabajar desde casa tanto como sea posible para poder entrar y salir de su habitación porque estoy muy obsesionada con mi pequeño bebé”, comentó la artista.

Sin embargo, el video que está generando tanta controversia fue publicado en su cuenta oficial de Instagram y muestra a Hilton con una bata de cama, dando la impresión que se está recuperando después del trabajo de parto. Maquillada y arreglada, sostiene a su primogénito, mientras le habla a la cámara, que registra todos los pequeños acontecimientos para que su hijo pueda verlo cuando este grande y promocionando su programa ‘ParisInLove’. Lea aquí: Paris Hilton, abusada sexualmente en un centro psiquiátrico a sus 16 años

“¿Por qué está ella en la cama con una bata? Ella no dio a luz... Siento que esto es incómodo”, “No dejemos que nuestra generación normalice la explotación del cuerpo femenino al pagarle a una mujer por llevar un embarazo y la trata de personas al comprar un bebé. No existe el derecho a ser madre, ¿no existe el derecho a tener un “bebé de mi sangre” lo que existe es la explotación y trata”, “La forma en que tienen normalizado la trata de personas, porque esto es eso, ELLA PAGÓ POR UN HUMANO, hay muchos niños ahí para ser adoptados y tiene todo a su favor siendo millonaria, comprar un bebé les parece supernormal solo porque ella es famosa??? De verdad que escasez de materia gris, lo peor haciéndose la recién parida “congratulations you are a mom” CONGRATULATIONS YOU BOUGHT A HUMAN, tenga o no que hacer contacto con el bebé para ser reconocida hacerte la parida y acostarte con bata y todo es innecesario, ni siquiera es su leche la que le dará, que triste este mundo”, “El parto sería igual que en el cuento de la criada, solo que la criada lo hizo por pasta y voluntariamente... la gente rica vive al margen de la ley. Pobre bebé sin su verdadera mamá, la que le ha llevado en el útero, la que él conoce”, “Me parece una locura el tema de alquiler para ésto. ¿Cómo se supone que tengan la experiencia de madre completa si no lo tuvo dentro de ella? Qué cruel”, fueron alguna de las duras críticas que le escribieron en la publicación.