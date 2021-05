“Si opino, soy tibio”, J Balvin responde a duras críticas en redes

Es por esto que el artista decidió romper su silencio por todas las críticas que se han venido en su contra. “Si opino, soy tibio, si no opino, no tengo empatía, ¿entonces? Está claro hay una injusticia, la gente está sufriendo, gente inocente que está luchando, está muriendo en las calles por la fuerza pública, no quiere decir que todo el mundo que esté en la calle sea vándalo o que todos los policías sean asesino, así como hay gente buena, hay gente mala. No se puede generalizar, ¿por qué queremos seguir polarizando y dividiendo al pueblo? Vuelvo y repito que entiendo que hay un problema grave, gente sufriendo”, fueron sus argumentos iniciales.

Cree que todo puede estar mejor

El cantante de reguetón fue contundente a través de sus historias en Instagram, donde se mostró preocupado por la situación del país pero esperanzado en que las cosas se solucionen pronto. “Están pasándola muy mal pero yo solo trato que el mundo sepa lo que está pasando y hacer país por medio del trabajo, por medio de inspirar a la juventud. Si a mí me escucha la juventud, tampoco puedo decirles que se vayan a matar para así sentirse héroes. Luchen por sus sueños, salgan porque hay un desorden social en estos momentos. ¿Qué hago si voy a llenar al mundo de odio? Yo vine a traer luz y esperanza. Vuelvo y digo hablar de política es muy delicado y sin embargo estoy aquí porque me duele e importa mi país, así sea que me atacaran”, aseguró.

“De mi vida personal no hablo pero pronto voy a ser padre y lo que más quiero es que ese bebé crezca en Colombia y orgulloso de ser colombiano de donde viene su padre. Hemos salido de momentos peores. Sabemos que Medellín sufrió tremendamente, ¿qué nos impide que llegue la luz nuevamente?”, agregó.

Apoyando a sus colegas

J Balvin se mostró notablemente molesto por las agresiones que ha recibido él y otras reconocidas figuras incluso del deporte como James Rodríguez. “¿Por qué se la van a montar a Karol G, a James, a Shakira, a Juanes? A tanta gente que ha hecho por el país, se les han olvidado las sonrisas, las veces que hemos celebrado los goles, los premios que se han llevado y los van a atacar porque no están marchando. Ellos también tienen sus familias y sueños, y desde lo más lejos se hacen sentir con temor. Las familias de más de uno se sienten con miedo porque los han amenazado”, reveló el paisa.

En sus mismas palabras, el intérprete de ‘Morado’ afirmó que la responsabilidad de elegir a los gobernantes ha sido de todos e incluso reconoció que fue un error escoger al actual. “No voy a volver a los conciertos de J Balvin, de Yatra, de Juanes ¿Qué culpa tienen ellos? Puede ser que la única que tengamos sea que votamos por un gobierno corrupto, esa es nuestra única culpa pero no somos adivinos para saber quiénes iban a gobernar y cuál es su ética y su moral, en fin la hipocresía. El gobierno por favor escuche a la juventud. Escuchen a la gente que está gritando y arreglemos esto de una buena vez, tanto dolor de madres que quedaron sin sus hijos. No estamos haciendo nada si seguimos entregando odio. En los momentos más oscuros de mi vida les he dado luz, y lo seguiré haciendo a mí manera así sea que tú no estés de acuerdo con eso”, dijo.

Antes de terminar sus palabras, Balvin envió un mensaje de apoyo y fuerza a los líderes sociales del país. “Mi respeto a los líderes sociales, me da miedo que les hagan algo, pero su corazón es tan grande que dan su vida por el pueblo. Mi respeto para todos los que están ahí luchando por un bien común y mi respeto para los que pudiendo odiar, están brindando amor en este momento”, finalizó.