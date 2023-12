“Te llevaré tatuada en el alma”: Sebastián Yatra sufrió dolorosa pérdida

El reconocido cantante colombiano, Sebastián Yatra, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales esta semana para despedir a una de sus grandes amigas, la actriz española Itziar Castro, quien falleció el pasado 8 de diciembre.

En el conmovedor mensaje, Yatra expresó su dolor por la pérdida de su amiga y recordó los momentos compartidos juntos. La relación entre ambos artistas se fortaleció durante la filmación de la miniserie de Netflix "Érase una vez... pero ya no", donde compartieron risas, complicidad y construyeron una sólida amistad.

“Amiguita, me duele el corazón verte partir”, comenzó Yatra en su mensaje, destacando el pesar que le causa la pérdida de Castro. Aunque la distancia y los compromisos laborales hicieron que no pudieran reunirse recientemente, el cantante lamentó no haber dedicado más tiempo a su amiga.

"Qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo", expresó Yatra, rememorando los momentos compartidos y las conversaciones pendientes.