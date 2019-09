Todo un éxito es ‘el Celoso’ de Martina y Koffe

Todo un éxito es ‘el Celoso’, la nueva canción de Koffe el Kafetero y Martina la Peligrosa. Es una champeta con toques urbanos que invita al baile y la gozadera.

Los artistas promocionan el tema por todo el país y la aceptación ha sido sorprendente. “La canción es de Koffe, él me invitó y no pude decir no, yo lo admiro, lo respeto, siempre quise cantar con él. Es la primera vez que grabo con un cantante de champeta y para mi es un honor”, cuenta Martina.

Koffe habla del jocoso tema. “Es una forma diferente de hablar sobre los celos. Hay que dejar claro que pasar los límites no está bien, pero siempre es bueno demostrarle a ese ser querido lo mucho que lo amamos. Yo soy celoso, pero celoso chévere, sin maltratos ni nada malo”, contó entre risas.

El video es colorido, gracioso y tiene el flow que caracteriza a Martina y a Koffe. Fue grabado en Barranquilla y participaron varios amigos y conocidos de los cantantes.

Koffe agregó que “desde hace tiempo quería grabar con Martina, es una excelente artista. Trabajar con ella es muy divertido y estoy seguro que pronto haremos algo más”.

El artista, adorado por los seguidores de la champeta urbana, cuenta que a finales de este mes lanzará más canciones. “Llegamos con el tema ‘la Metralleta’, que va a arrasar porque es muy chévere, también haremos un tema con el picó Passa Passa y unos temas llamados ‘los Números’ y ‘el Machete’, en noviembre estaremos con varias producciones para seguir poniendo a bailar a todos mis seguidores”, expresó.