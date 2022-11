Una exseñorita Colombia es jurado en el Concurso Nacional de la Belleza

Con experiencia como Relacionista Público de la Comisión del Canal de Panamá, Diseñador gráfico de T-Shirts Interamerica S.A., Sub. Gerente de Finanzas de Compañía Panameña de Aviación (COPA), Gerente General de Mercados Urbanos S.A., Director y Gerente General de Security Systems INC.

Nacido en Panamá, es bachiller en ciencias, especialista en Economía y Finanzas de la Bentley College, School of Business de Boston, Massachusetts.

Ex de Aleska la acusa de haber hecho brujería a dos famosos colombianos

Daniella Álvarez

La comunicadora social barranquillera se alzó con el título de Señorita Colombia en 2011 y es especialista en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos de la Universidad del Norte de Barranquilla. Además, cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Su carisma y preparación permitieron que se destacara como presentadora de Televisión, adquiriendo experiencia en reconocidos medios como RCN, W Radio, CM& y Caracol TV.

“Creo que ser jurado es algo que nunca me imaginé. Sí, fui Señorita Colombia 2011 y hoy Dios, a travéz de lo que me sucede, me da la oportunidad de estar con ustedes como jurado”, comenzó diciendo Daniella en la rueda de prensa. Le puede interesar: Fotos: conoce a las ganadoras del desfile de traje artesanal del CNB

Y continuó: “En la nueva Señorita Colombia buscamos a una mujer con una mirada social y una personalidad definida, que sepa y que entienda qué es lo que quiere... Yo siento que mujeres bellas siempre van a haber, pero siempre he pensado que la actitud y la forma de ser es la que te identifica y te hace sobresalir entre todas esas mujeres bellas”, puntualizó Álvarez.

Además, a raíz de un episodio médico complicado, esta exreina creó una fundación dedicada a impactar en la calidad de vida y la felicidad de personas con movilidad reducida, para trascender los límites físicos y mentales, y así habilitar nuevas oportunidades que faciliten el empoderamiento integral y la inclusión social.