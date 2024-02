Usher dio el sí por tercera vez, se casó en Las Vegas

La boda fue presidida por el reverendo Ronald Joseph Pokrywka y la madre del cantante, Jonnetta Patton, tuvo el papel de testigo. La pareja, que ha estado junta desde el 2019, tiene dos hijos. Aunque no se sabe a qué hora se realizó el ritual, la prensa gringa afirma que tuvo que llevarse a cabo después del espectáculo.

Usher, de nombre civi, Usher Raymond IV, nació el 14 de octubre de 1978 en Dallas, Texas. Su carrera tuvo un salto al estrellato gracias a las canciones Nice & Slow” y You Make Me Wanna..., del disco My Way. El afroamericano también ha incursionado en el cine. Tuvo papeles en las películas She’s All That, Light It Up y In the Mix. Su paso por la pantalla chica lo llevó a ser jurado del concurso The Voice.