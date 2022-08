Valkyria confesó las duras razones por las que casi renuncia al Desafío

Agregó que “yo no estaba en conocimiento de que también el castigo iba para ellos porque siempre se había dicho que el equipo que no tuviera comida se trataba de cuidado un poquito porque se trataba de una regla en regla que habíamos puesto todos de ‘venga, no seamos tan inhumanos’ y en ese momento como que todo se vino abajo por un acuerdo en el que yo no tuve participación”.

Aunque se convirtió en la mejor desafiante del Desafío The box 2022, llevándose para su casa el premio mayor de 400 millones de pesos, para Valkyria no fue fácil permanecer en la competencia y llegar hasta el final, pues en varias ocasiones pensó en renunciar.

Ante este castigo tan fuerte y con la impotencia de no poder ayudar, Valkyria estuvo a punto de retirarse del concurso, sin embargo, sus otros compañeros no la dejaron, por lo que no tuvo otra opción que llenarse de fuerza y permanecer hasta el final, siendo esta la mejor decisión pues hoy es la ganadora del Desafío 2022.

“Me dio muy duro, además eran mis amigos, estaban demasiado desgastados, el castigo era super duro. Yo los tenía al lado, veía cómo estaban sufriendo, veía cómo se quedaban dormidos con los serruchos en las piernas, yo quería ayudar y obviamente no me dejaban porque el formato no lo permite”, manifestó.

Asimismo, Andrea relató que Tarzán le reprochaba por su paso a ‘Alfa’, tildándola de “traicionera”, lo cual le partió el corazón. “Desde allá ‘Tarzán’ me gritaba ‘traicionera’ entonces eso me partió el corazón. Me costó mucho alejarme del dolor ajeno y más si era gente que yo conocía, y en ese momento yo dije: ‘no, yo me voy’”.

Finalmente, la huilense comentó que tras salir del reality lo primero que hizo fue ver a sus padres, ya que considera que alejarse de ellos fue de los aspectos más dificiles que tuvo que enfrentar.

“También, cuando no pude ver a mis papás. Yo sabía que faltaba poco para terminar el programa, pero ese día quería que pasara algo, que me saquen, pero me quería ir ya”, puntualizó.

Hoy, la ganadora del reality de Caracol Televisión disfruta de su familia, pareja y amigos. Además, en ocasiones, hace encuentros deportivos con Ceta, también ganador, para compartir junto a sus fans y seguidores.